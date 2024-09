Internazionalizzazione Premio al Montale come scuola modello

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) PONTEDERA Nel corso dello scorso anno scolastico il liceo(linguistico e scienze umane), grazie ai fondi Erasmus, ha organizzato ben 137 viaggi all’estero per studenti e 73 per lo staff. Si tratta di una degli istituti Secondari di secondo grado d’Italia con il più alto impegno nello scambio culturale e didattico tra studenti con scuole straniere di Spagna, Svezia, Turchia, Lituania, Finlandia, Portogallo, Grecia, Irlanda, Polonia, Romania, Francia, Macedonia, Lettonia, e Slovacchia. Proprio per questo motivo l’istituto diretto dalla professoressa Lucia Orsini (nella foto) il prossimo 22 ottobre riceverà , nella sala Aldo Moro del Monistero dell’istruzione e del merito, ilper l’2024". Sono solo cinque gli istituti italiani destinatari di questo prestigioso riconoscimento.