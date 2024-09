Il saluto del comandante Graziani | | Lascio il cuore in questa città

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 16 settembre 2024) "È il momento di andare, maqui il mio. Allaho dato tanto e sono stato largamente ricambiato". Un ritrovo a sorpresa in aula consiliare, per l’arrivederci dopo 29 anni al luogotenente Gianni, in forze alla stazione di Gorgonzola dal 1995,dal dicembre 2008. Ad attendere il luogotenente, che da oggi prende servizio alla stazione di Trezzo sull’Adda, il suo gruppo di lavoro, vecchi colleghi e in fascia tricolore i sindaci di Gorgonzola, Gessate, Bellinzago Lombardo e Cambiago. "Abbiamo cercato di trattenerla qui con noi - così, a nome dei colleghi, la sindaca di Gorgonzola Ilaria Scaccabarozzi - ma non è stato possibile. Se oggi i nostri paesi sono luoghi sicuri, lo dobbiamo anche al suo lavoro". Commosso il. "Qui ho trascorso un pezzo lungo e importante di vita e lavoro. So di aver fatto il mio meglio.