Happy Days Ron Howard ed Henry Winkler riuniti agli Emmys 2024 per i 50 anni dello show | Come essere a casa

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 16 settembre 2024) Operazione nostalgia, le star diRonedriuniteEmmy nel locale di Arnold's, ricostruito per l'occasione. La cerimonia degli Emmyha regalato ai fan una delle reunion più gradite della storia della televisione. Le star di, Roned, rispettivamente Richie Cunningham e Fonzie, si sono riabbracciati davanti alle telecamere per celebrare il cinquantesimoversario della serie ABC di culto. Giocando sull'effetto nostalgia, le ex co-star si sono riunite su un set ricreato dell'iconico Drive-In Arnold's, una delle location chiavein cui i protagonisti si ritrovano spesso e volentieri. Il set ha ricreato il locale alla perfezione, compresi i gardetti sportivi sul muro, i divanetti di pelle rossa, un