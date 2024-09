Governance e stadi | la ricetta di Marco Fassone per il calcio italiano

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2024), ex dirigente di Juve, Napoli, Inter e Milan nel corso del panel tecnico del workshop strategico dedicato allo ‘Sport e l’Innovazione Made in Italy’ ha affrontato argomenti importanti legati al. “Come sport professionistico abbiamo 2-3 punti che devono essere migliorati per rendere club italiani più appetibili all’estero. Il primo è che noi abbiamo meccanismi decisionali e dicomplicati e più lenti e laboriosi. La Legaad esempio è un organismo ingessato, che genera litigiosità e rende imbalsamata la situazione e le modifiche al progetto sportivo sono lentissime e gli anglosassoni e americani non stanno dietro alle nostre lungaggini. La seconda miglioria che dobbiamo fare è riflettere sul fatto che in Italia il problema infrastrutture non si è risolto”, dichiara