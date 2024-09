Francis Ford Coppola | svelato il suo nuovo progetto dopo Megalopolis

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il regista disi lascia alle spalle le polemiche e guarda avanti, annunciando il suo prossimocinematografico e rivelando le strategie per finanziarlo. Come anticipato lo scorso aprile,non ha ancora intenzione di interrompere la sua carriera e ha già scelto ila cui dedicarsil'uscita di. Il regista de Il Padrino ha anticipato al Telegraph che si sta preparando a girare l'adattamento del romanzo di Edith Wharton Raggi di luna. Secondo quanto rivelato The Glimpses of the Moon, a breve in lavorazione, sarà ispirato al classico di Leo McCarey del 1937 L'orribile verità . Al centro del romanzo, il patto che i neosposi Nick e Susy Lansing hanno stipulato: rimanere uniti nella buona sorte fino a quando