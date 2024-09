Francesco Chiofalo felice dopo la squalifica di Lino Giuliano dal Grande Fratello | Hanno fatto bene perché…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ospite di una nuova puntata di Casa Lollo, Franceso. L’ex protagonista di Temptation Island ha raccontato la sua verità in merito alla frequentazione con Manuela Carriero: Voglio dire una cosa. Questa ragazza (Manuela Carriero, ndr) è stata veramente coraggiosa. Bisogna darle atto. Non è da tutti confermare la frequentazione con me. Io infatti non me l’aspettavo, vi dico la verità. Lei infatti neanche me l’aveva detto di questa intervista. Io ho aperto i social e ho visto tutti questi articoli che si sono generati con titoli “è fidanzato con un’ex tronista”. No, fidanzamento no, ma purtroppo! Io non me l’aspettato che lei si sbilanciasse così tanto anche perché tra i due lei è sempre stata molto restia in questo rapporto e la capisco perfettamente.