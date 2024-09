Empoli-Juventus la sfida che non ti aspetti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) Alzi la mano chi aveva anche solo immaginato che ladel Castellani traavrebbe visto affrontarsi due delle sole sei squadre ancora imbattute dopo le prime tre giornate di Serie A. E se sul primato dei bianconeri con sette punti, calendario alla mano, potevano nutrirsi pochi dubbi, il settimo posto dei toscani a quota cinque, con una sola gara casalinga disputata e due trasferte sulla carta proibitive, è molto più di una sorpresa. Anche in considerazione del fatto che la scommessa della famiglia Corsi di puntare su Roberto D’Aversa come tecnico aveva trovato alla vigilia tiepidi consensi, non solo, ma anche, a causa della lunga squalifica e il conseguente esonero del Lecce per la clamorosa testata al giocatore del Verona Henry.