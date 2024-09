Dia e Castellanos trascinano la Lazio 2-1 al Verona

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 16 settembre 2024) Biancocelesti salgono a 7 punti in classifica, uno in più dei veneti ROMA - Labatte il2-1 all'Olimpico grazie alle reti di Dia e. Nel posticipo che chiude la quarta giornata di Serie A Marco Baroni - che prima di oggi aveva perso tutti e tre i precedenti in campionato cont