Dea che battesimo per il nuovo Gewiss Carattere e gol | riecco la vera Atalanta

(Di lunedì 16 settembre 2024) di Fabrizio Carcano BERGAMO L’ha inaugurato ilStadium da 25mila posti con una doppia festa: quella per la nuova casa dopo cinque anni di cantieri che ha accolto 22.700 tifosi nerazzurri, quella per il 3-2 rifilato alla Fiorentina. Una vittoria che raddoppia i punti in classifica, da 3 a 6. Successo griffato daltridente offensivo, peraltro. Il ritrovato Lookman è tornato in campo dopo un mese ed è stato subito determinante con un assist e un gol dei suoi. In gol anche De Ketelaere e Retegui: quarta rete in altrettante giornate per l’italo-argentino ‘signore dell’aria’, terza di testa, grazie a uno stacco verticale che ricorda quello di CR7 negli anni d’oro.