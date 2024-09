Colao Fism | Per digitalizzazione serve alfabetizzazione di medici e pazienti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2024) Roma, 16 set. (Adnkronos Salute) – “Il periodo di lockdown per il Covid ha accelerato moltissimo ladella salute. Ci troviamo oggi però a non riuscire a coprire tutta la popolazione, sia da un punto di vista sanitario, cioè del personale sociosanitario, ma anche da un punto di vista dell’digital dei. Abbiamo poi bisogno di fornire delle nuove professionalità in campo medico e sociosanitario che usino correttamente la strumentazione digitale”. Così Annamaria, past president Società italiana di enocrinologia e consigliere, Federazione delle Società medico-scientifiche italiane, spiega all’Adnkronos i contenuti del convegno organizzato dalla federazione, che si svolge oggi al ministero della Salute, dedicato all’evoluzione della sanità nel contesto della trasformazione digitale e dell’intelligenza artificiale.