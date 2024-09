Chiesta la condanna a 4 anni e mezzo per il patron della Salernitana Danilo Iervolino per concorso in corruzione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Cinquediper il segretario generaleCisal Francesco Cavallaro, quattroper il, quattroper Mario Rosario Miele, e assoluzione per l’avvocato Francesco Fimmanò (gli ultimi due collaboratori di), per il quale si ipotizza una derubricazione in traffico di influenze illecite, e una pena di quattro mesi. Sono queste le richieste die di proscioglimento pronunciate dal pm di Napoli Henry John Woodcock al terminerequisitoria del processo sulle accuse dial ministero del Lavoro per i quattro imputati che hanno chiesto il rito abbreviato. Il giudice per l’udienza preliminare deciderà a fine ottobre.