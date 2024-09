Carlo Motta chi è il bellissimo fidanzato di Helena Prestes

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 16 settembre 2024)è ildi, nuova concorrente del Grande Fratello che partirà stasera su Canale 5.ha 37 anni ed è nato a Monza. Oggi vive a Milano e lavora come modello. Su Instagram il suo account ‘’ ha 4.238 followers. Pochissimi i post dedicati alla vita privata, nessuno con la fidanzata. Sulla sua pagina appaiono soprattutto gli scatti in posa per i servizi fotografici. Stando al gossip,ha avuto un flirt con Dayane Mello, nota modella brasiliana, ex concorrente del Grande Fratello Vip, nonché grande amica di. Il modello ha frequentato Dayane dopo che lei si è lasciata con l’imprenditore Andrea Turino. I due giovani erano stati paparazzati a Milano.