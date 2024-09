Attentato sventato nel golf club | chi è l' uomo che voleva uccidere Trump

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 16 settembre 2024) «Prima che le voci si diffondano fuori controllo, voglio che sentiate questo: sono al sicuro e sto bene! Nulla mi rallenterà. Non mi fermerò mai». Così Donalddopo un nuovo tentativo di assassinio contro di lui, come accaduto già due mesi fa in un comizio in Pennsylvania. L'ex presidente statunitense e candidato repubblicano alla Casa Bianca stava giocando nel suo campo daa West Palm Beach, in Florida, insieme all'amico Steve Witkoff, circondati dai servizi segreti, intorno alle 13.30, le 19.30 in Italia. Uno di essi, perlustrando l'area verso cui si dirigeva, ha individuato la canna di un fucile semiautomatico tipo AK-47 che emergeva dalla recinzione metallica tra i cespugli, a circa 500 metri di distanza, fornito di cannocchiale da puntamento e subito gli agenti hanno aperto il fuoco in quella direzione.