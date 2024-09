Assassin’s Creed Shadows | Nuovi dettagli sul Meteo Dinamico

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di lunedì 16 settembre 2024) L’uscita disi avvicina sempre di più, nell’attesa Ubisoft ha svelatosulpresente in gioco, funzionalità pensata per rendere per l’appunto il giocoe vivo, a seguire le nuove informazioni. Avete già visto il Gameplay Trailer di? Ilinè una vera svolta nella serieci porterà nel Giappone Feudale, con un open world da sempre richiesto da tutti gli appassionati di tale epoca. Dopo il successo di Ghost of Tsushima e titoli come Rise of the Ronin e tanti altri ambientati durante l’epoca di ninja e samurai, anche Ubisoft finalmente porta la sua celebre saga in Giappone.