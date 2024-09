All’intervallo ci siamo spronati per risalire Problemi in mezzo al campo da verificare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024) Si gode la vittoria mister Clementi, una vittoria voluta e strappata con la forza della determinazione. Due vittorie su due, cinque gol realizzati ed uno subito, niente male per una formazione così tanto rinnovata nel corso dell’estate. "Abbiamo avuto varie occasioni per passare in vantaggio invece il gol lo abbiamo subito, nell’intervallo ciguardati negli occhi eripartiti dagli aspetti positivi per raggiungere il pareggio - dice Aldo Clementi -. L’approccio è stato molto positivo, contro una squadra fortissima. Inalperò ho ravvisato deie non posfare finta di nulla. Mettere Kone e Gabbianelli insieme comporta dei rischi in fase di interdizione, dobbiamo lavorarci perchéimprevedibili con la palla, ma alcuni aspetti vanno aggiustati".