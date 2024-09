Alex e nonno Renato passione Bologna allo stadio a 93 anni | dallo scudetto del ' 64 alla Champions

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024), 16 settembre 2024 –, unacondivisa e tramandata dalal nipote e che il prossimo 18 settembre potrebbe scrivere una pagina bellissima di questa storia rossoblù: assistere insiemeprima partita diLeague contro lo Shakhtar Donetsk. Un obiettivo e un sogno di tanti, se non che il buonha 93e per portarlosta facendo i salti mortali, mettendosi anche contro una parte della famiglia che non vorrebbe affaticare l’anziano tifoso rossoblù nonostante la memorabile partita, la prima nella massima competizione europea a oltre sessant’dall’ultima apparizione nell’ra Coppa dei Campioni. Eppurela storia dell’ha vissuta sulla sua pelle, a partire da quella finaledel 1964 con il famoso spareggio di Roma contro l’Inter, di cui il novantatreenne porta ancora il ricordo vivido.