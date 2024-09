Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di lunedì 16 settembre 2024) La104 tutela iattraverso variefiscali ed economiche. Tuttavia, ci sonopera prescindere dell’handicap. Lecon handicap grave permettono di ottenere un assegno di accompagnamento mensile erogato per dodici mesi, oltre a vantaggi e sconti. Ma, esistono alcuneche non richiedono il verbale di104.104 – Informazioneoggi.itInoltre, possedere il verbale104 non sempre da diritto alle, in quanto sono erogate dall’INPS in base alla percentuale invalidante e il grado di handicap. Analizziamo nel dettaglio qualisi possono chiedereil verbale che identifichi il grado dità .