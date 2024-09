15 giorni di fuoco per Sinner | non ha scampo

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 16 settembre 2024) Jannik, i 15più difficili della sua vita: le dichiarazioni inaspettate del tennista fanno il giro del web. Un quantitativo infinitesimale, sì, eppure tanto è bastato perché una vera e propria tempesta si abbattesse su Jannik. L’affaire del Clostebol dovrebbe ormai appartenere al passato, ma va da sé che sarà davvero difficile, per il campione altoatesino, lasciarselo realmente alle spalle. Quanto accaduto, volente o nolente, lascerà una traccia indelebile. Jannikè reduce da uno straordinario trionfo agli Us Open (LaPresse) – Ilveggente.itTanto è vero che, ancora oggi, se ne parla. In altri termini, rispetto a quando è esploso il caso, ma comunque se ne parla.