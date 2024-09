Torino-Lecce Vanoli | Dobbiamo imparare a comandare il gioco

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) “Le prestazioni sono più importanti dei risultati, da qui passa la crescita. Abbiamo incontrato squadre contro cui proponevano, orailcontro le dirette avversarie. Oggi non mi è piaciuto che non abbiamo mai avuto equilibrio, abbiamo preso tante transizioni e nel primo tempo eravamo troppo lenti”. Lo ha detto a Dazn il tecnico delPaolo, al termine del match pareggiato contro il. “essere più incisivi: a volte andiamo in tanti sopra la linea della palla – spiega il mister granata – Oggi siamo stati lenti a trovare il play e le punte, siamo andati poco in profondità. C’era intasamento centrale, ma per caratteristichemigliorare così comeservire maglio Adams e Zapata. Oggi lo abbiamo fatto poco e lentamente. Ma è un processo di crescita.