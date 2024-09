MeteoHeroes i super eroi del pianeta sbarcano ad Arese e incontrano i bambini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024) Milano, 15 settembre 2025 – Novità per famiglie ea Il Centro di, uno degli shopping mall più visitati in Italia alle porte di Milano: debutta “Che Tipo Sei? Scoprilo con i!”: il nuovo progetto che prevede una serie di appuntamenti e attività didattiche, interamente gratuiti. L’iniziativa si propone di sensibilizzare i più piccoli sull'importanza del rispetto della natura, della sostenibilità e sui pericoli legati al cambiamento climatico attraverso il divertimento e l'interazione con i famosi personaggi della serie animata. Da settembre 2024 a gennaio 2025, in un weekend al mese, ipotranno incontrare i, iche proteggono l’ambiente, ognuno con poteri legati ai fenomeni metereologici.