Lucca la Rete dei Patrioti alla processione del Volto Santo | scoppia la polemica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 15 settembre 2024), 15 settembre 2024 – Fa discutere la partecipazione del Movimento nazionale delladeidi ieri sera deldi. Il gruppo di estrema destra aveva annunciato la propria presenza settimane fa, eppure oggi passano per “imbucati”. A quanto pare lo aveva fatto sapere solo tramite stampa e social, senza una richiesta ufficiale stando a Diocesi e Comune. Entrambi, che insieme raccolgono le adesioni (la prima per la componente religiosa, il secondo per quella civile), dichiarano di non sapere nulla. L’Arcidiocesi in particolare dice apertamente che “non ne era a conoscenza e pertanto non ha dato alcuna autorizzazione. Non spetta all'Arcidiocesi gestire l'ordine pubblico, in particolare per quanto riguarda la componente civile del corteo – poi conclude – Nessuna richiesta è mai pervenuta da questo "gruppo" e dispiace per quanto accaduto”.