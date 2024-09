L’attenzione dei grandi e il sorriso dei piccoli | un successo l’open day dell’Asd Judo Benevento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 15 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn pizzico di curiosità, voglia di mettersi in gioco e avvicinarsi a una disciplina che ha in sè caratteristiche che possono aiutare a coltivare corpo e soprattutto mente.day messo in piedi dall’Asdha avuto risposte che forse non si aspettava, sia in termini numerici che di partecipazione. Senza distinzione di età. Ce n’erano tanti dai 4 anni a salire che hanno deciso di avvicinarsi alla disciplina e prendere parte alle attività formative. Sessioni di allenamento gestite dai maestri Claudio Santoro, Emilia Diario, Giuseppe Leone e Mario Simonetti. In quattro per diverse fasce d’età e capacità motorie, ma tutti spinti dalla stesso spirito: provare a far appassionare per avvicinarci alle attivitàistiche.