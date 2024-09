Impianto semaforico rotto | più segnaletica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Nuovo guasto all’che si trova all’incrocio tra Via Gramsci, Viale Verdi e Via Erbarella: è fuori uso da ieri mattina quando l’amministrazione comunale allerta la popolazione tramite la app Municipium. "Rinforzata laper regolamentare al meglio il traffico. Si raccomanda la massima prudenza dell’attraversamento veicolare e pedonale" scrivevano gli uffici comunali. Una zona questa ad alta densità di traffico e a rischio incidenti. Diversi sono stati negli ultimi anni i guasti registrati da questo. Nella giornata di ieri non sono mancati disagi e brusche frenate da parte di chi magari sovrappensiero passava senza preoccuparsi del semaforo lampeggiante. Il ripristino potrebbe arrivare la prossima settimana.