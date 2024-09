Giardino della memoria Approvato il progetto per il cimitero di Quinto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 15 settembre 2024) IlMaggiore diavrà al suo interno un "". È statoinfatti ilesecutivo per la realizzazione di uno spazio nel camposanto dedicato alla dispersione delle ceneri e all’inumazione delle urne. Il, come verificato dalla vicesindaco Pecchioli (in foto) sorgerà nella parte nord dell’area cimiteriale e avrà un’estensione di circa trecento metri quadrati. Lo spazio sarà suddiviso in due parti da un camminamento: da un lato ci sarà il terreno riservato all’inumazione delle urne, contraddistinte da piccoli cippi in pietra, dall’altro sarà realizzata una collinetta, a richiamare l’idea di natura e il paesaggio collinare circostante. Un secondo camminamento porterà fino alla parte più alta, da dove sarà possibile disperdere le ceneri nell’acqua di una fontana o nel cinerario comune.