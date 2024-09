Emmy Awards su Sky e Now | dove e quando vedere la cerimonia di premiazione in esclusiva

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 15 settembre 2024) Nella notte tra il 15 e il 16 settembre si svolgeranno gli2024. La 76ª edizione dellasarà trasmessa in contemporanea in Italia su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 settembre, in diretta dal Peacock Theater di Los Angeles, Sky e NOW trasmettono la 76ª edizione dei Primetime, celebrando i migliori talenti della televisione americana. Laandrà in onda su Sky Atlantic e sarà disponibile in streaming su NOW, con inizio alle 2:00 del mattino (ora italiana) e un pre-show a partire dalle 1:00. La serata deglisu Sky Il primato per il maggior numero di nomination spetta a Sh?gun, con ben 25 candidature, superando di due il favorito della vigilia The Bear, che ne ha ottenute 23.