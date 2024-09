Conte tentato da McTominay | potrebbe giocare contro il Cagliari

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 15 settembre 2024) Antoniopensa di schierare Scottin un ruolo inedito nel 3-4-2-1 del Napoli, per la sfidail. Tra i nomi più attesi nella sfida-Napoli c’è sicuramente Scott, il nuovo centrocampista scozzese arrivato dal Manchester United. Alla sua prima convocazione in maglia azzurra,è pronto a scendere in campo e Antoniosorprenderlo e sorprenderci tutti, schierandolo in un ruolo inedito. Un nuovo ruolo perSecondo quanto riportato da Tuttosport,è fortementedi gettare subitonella mischia, ma in una posizione diversa dal solito. Pur mantenendo il classico 3-4-2-1,sta provando una variante tattica che vedrebbeschierato nel ruolo solitamente occupato da Mazzocchi, formando così un centrocampo a tre con Anguissa e Lobotka.