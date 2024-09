Conte | Partita non facile squadra pronta a sporcarsi le mani Ho fortemente voluto Lukaku ma non è ancora al top Meret? Una fiducia mai in discussione

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 15 settembre 2024) Il tecnico del Napoli Antonioè intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida della quarta giornata di Serie A con il Cagliari. Il Napoli di Antonioha consolidato il suo stato di forma con una vittoria schiacciante per 4-0 contro il Cagliari, conquistando così la terza vittoria consecutiva dopo l’inatteso passo falso della prima giornata contro il Verona. La, disputata allo Stadio Unipol Domus di Cagliari, è stata caratterizzata da una prestazione dominante degli ospiti, che hanno saputo imporsi con decisione e precisione. A commentare la vittoria azzurra, come di consueto, è intervenuto il tecnico Antonioin conferenza stampa. Le parole di Antonioin conferenza stampa La sfida tra Cagliari e Napoli –“I ragazzi sono stati bravi, in unaper niente, in un campo ostico.