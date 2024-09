Bologna ecco i gol Santi e Samuel in coro | Abbiamo tanta fame

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) "Che emozione e che bello esordire così. Ma se mi chiedete di che umore siamo Dobbiamo migliorare e lavorare tanto", dice Iling-Junior. "Ho trovato un gol importante per me e per la squadra, mi sono fatto trovare pronto", ribatte Castro. Aspettando il, Italiano trova risposte daago Castro e Iling-Junior. Non bastano per la prima vittoria, ma a salvare la squadra e il tecnico sì. Sono loro a rialzare undal tappeto, a un quarto d’ora dal gong. Gol di rapina di Castro: stop e tiro dopo una deviazione di Goldaniga, si gonfia la rete e si rianimano i rossoblù. Partitona dell’argentino classe 2004, che al 91’ controlla palla a limite, attira due difensori e serve Iling: controllo e conclusione a giro all’incrocio, sul secondo palo per il 2-2, che cancella un’ora e un quarto di sofferenza pura.