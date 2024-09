Aereo dirottato perché quattro assistenti di volo si sono ammalati all’improvviso a causa di un odore misterioso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Panico durante unAlaska Airlines. Il capitano di bordo è stato costretto a fare dietrofront prima di raggiungere la sua destinazione, dopo chesidi un “sconosciuto sull’”. Così il velidiretto a Seattle da Lihue, Kauai, è atterrato a Honolulu, dove imembri dello staff con sintomi di nausea e disturbi della coordinazione,stati soccorsi dai paramedici e trasportati in ospedale. Come riporta il Daily Mail, non è ancora chiaro se glisiano ancora in ospedale e cosa abbiato la loro malattia. Con un comunicato l’Alaska Airlines ha confermato che nessuno degli altri membri dell’equipaggio o dei 119 passeggeri si è ammalato. Dopo lo scalo di emergenza, l’è tornato sulla rotta di Seattle.