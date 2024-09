Tutto pronto per il rinnovo c’è l’accordo con il calciatore | firmerà a breve il suo contratto stellare!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 14 settembre 2024) In casa Napoli èun vero e proprioda capogiro. La società ha deciso di blindare uno dei suoi beniamini. L’avvento di Antonio Conte sulla panchina del Napoli ha riportato grosso entusiasmo. La volontà della società è chiara: intraprendere un percorso importante in vista dei prossimi anni. Per far sì che ciò avvenga, sarà necessario “trattenere” gli uomini più importanti. Oltre a ciò, la società ha poi deciso di investire una grossa somma di denaro sul mercato estivo, in modo tale da regalare al tecnico una squadra competitiva. Proprio l’allenatore ha deciso quali siano le pedine inamovibili della squadra, e tra questa c’è senza dubbio Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è stato costretto a fare i conti con l’estate tormentata dalle voci di mercato. Infatti, durante l’Europeo giocato in Germania, si è parlato a lungo di un possibile addio.