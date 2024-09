Traffico Roma del 14-09-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 14 settembre 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione code sul percorso Urbano della A24-teramo tra Portonaccio al bivio per la tangenziale est in direzione di quest’ultima sempre per ilintenso sono code sulla via Pontina Castelno in direzionelentamente in largo delle Terme di Caracalla per alberi pericolanti all’altezza di viale di Porta Ardeatina altri rallentamenti ma in seguito ad un incidente in via Beatrice Cenci in prossimitĂ del Lungotevere de’ Cenci lavori con chiusura al transito di piazza Risorgimento da Viale Bastioni di Michelangelo e via del Mascherino attenzione quindi all’assegno per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitĂ