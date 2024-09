Test Drive Unlimited Solar Crown la recensione | un ricordo che resta tale

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 14 settembre 2024) La celebrazione del ritorno di un franchise, che non si vedeva sulla scena videoludica da oltre 10 anni, finisce con delle note amare che fanno rima con un’occasione persa., sviluppato da KT Racing ed edito da Nacon Gaming, non riesce nel suo obiettivo, nonostante la carica del fattore nostalgia era al gusto di protossido di azoto. Troppo simile alla concorrenza, per quanto i margini per distanziarsi da loro erano tangibili ed anche serviti su un piatto d’argento. Invece la scelta è ricaduta sul voler spostare la location sull’isola di Hong Kong, con un Forza Horizon like che non impressiona nè per grafica e nè tantomeno per contenuti offerti. Il sistema di guida scelta è un ibrido simulazione/arcade che va capito prima di andare a regime. A salvare la barracca ci pensano il concessionario e l’officina da cui arrivano degli input di originalità .