Sconsigliati ai fragili Vaccini Covid la clamorosa decisione della Florida

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 14 settembre 2024) Sta facendo scalpore sui media internazionali ladel governatoreRon DeSantis di sconsigliare imRNA contro ilnei soggetti più vulnerabili. Come riporta Nbc News, in una guida aggiornata per gli operatori sanitari pubblicata giovedì, il DipartimentoSalutee il chirurgo generale Joseph Ladapo hanno messo in dubbio la sicurezza e l’efficacia deimRNAdi Pfizer e Moderna, anche per gli adulti più anziani e le persone con problemi di salute di base. Secondo le linee guida statali, “qualsiasi fornitore preoccupato dei rischi per la salute associati a-19 per i pazienti di età superiore ai 65 anni o con problemi di salute di base dovrebbe dare priorità all’accesso dei pazienti aie ai trattamenti senza mRNA-19”.Leggi anche: Il Paese più ricco d’Europa cerca lavoratori: ecco quali.