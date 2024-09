Salerno alla Stazione Marittima un convegno sull’epoca d’oro della città

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 14 settembre 2024) Il Santo Patrono come “acceleratore” dell’economianel Regno di Sicilia e oggi potenziale connettore di identità cittadina e internalizzazione di scambi, mobilità e cultura. E’ questo il tema che sarà sviluppatodi, in unmultidisciplinare organizzato, nell’ambito del progetto turistico “dell’Acqua” dFondazione Scuola Medica Salernitana e dal Comitato “Historia Salerni” per raccontare il passato, presente e futurodidiventata emporio internazionale franco e luogo di pellegrinaggio di papi, sovrani e illustri viaggiatori con la Fiera di San Matteo, istituita nel 1259 grazie“visione” di Giovanni Da Procida, MagisterScuola Medica, Cancelliere del Regno e personalità politica di rilievo del suo tempo, purtroppo soppressa in età napoleonica.