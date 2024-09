Prove di nuovo Napoli in allenamento Conte ha già le idee chiare | la clamorosa idea del tecnico

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 14 settembre 2024) Antoniocontinua a lavorare per il suo. Ilsalentino starebbe provando un’del tutto inedita. La stagione delsta per entrare nel vivo. Siamo dinanzi ad una svolta cruciale, in quanto da oggi ripartirà la Serie A e lo farà con un tour de force che potrebbe già indirizzare il campionato. Antoniolo sa, motivo per il qualerà a trasmettere tutta la propria voglia ai suoi giocatori. Ilsalentino spera di ottenere numerosi successi, i quali potrebbero permettere al gruppo squadra di acquisire tanta fiducia in vista dei prossimi mesi. A tal proposito, l’allenatore starebbe studiando la soluzione migliore per il gruppo. Infatti, il mercato azzurro ha portato diverse alternative al, il quale può contare su un gruppo molto ambizioso e sicuramente vasto.