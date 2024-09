Notte d’Oro a Ravenna il Museo d’Arte ospita la mostra ‘I’m a Mosaic!’ | programma e biglietti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024), 14 settembre 2024 - Una delle principali location dell’edizione 2024 della ‘’, insabato 12 ottobre, sarà come di consueto ildella Città di(Mar), che ospiterà laA MOSAIC! Da Severini, Sironi, Fontana a Paladino, Plessi e Samorì’. Per l’occasione l’accesso all’esposizione (che ripercorre, attraverso un viaggio nell’arte del XX secolo, alcune tappe fondamentali della storia della Scuola di Mosaico dell’Accademia di Belle Arti dinell’anno del suo centenario) sarà per tutta la giornata a tariffa ridotta di 5 euro.