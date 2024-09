Non c’è fine all’orrore neonato morto a Parma | nel giardino della villetta ora spuntano i resti di un altro corpicino

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 14 settembre 2024) Un orrore senza, che apre a uno scenario che amplifica, se possibile, la drammaticità di un caso di cronaca che, per quanto anestetizzati si possa essere, non può lasciare indifferenti. Gli inquirenti scavano a fondo. E mai termine avrebbe potuto essere più appropriato e tragicamente onomatopeico. Tanto che sembra che dalle indagini in corso siano emersi idi un secondo corpo di bambino neldi Vignale di Traversetolo. Un luogo già agghiacciante teatro del rinvenimento di un cadavere diad agosto. Sulla vicenda aggiorna e commenta ieri sera la trasmissione Quarto grado di Rete 4. Eppure, al momento, come scrive anche Il Resto del Carlino, gli inquirenti non confermano. Né smentiscono.