Mirko e Greta di nuovo insieme? Lei risponde Perla smette di seguire entrambi

(Di sabato 14 settembre 2024), dopo essere stati la cura l’uno dell’altra a Temptation Island, sono tornati? Il gossip è esploso oggi dopo essere stati avvistati al compleanno di un loro amico in comune, tal Federico Fusca, senza però mostrarsi esplicitamente. Il fatto che loro fosseroa quella festa (edsenza i loro ex fidanzati, ovveroe Sergio) ha fatto insospettire i fan, soprattutto perché la Rossetti sui social non ha mai pubblicato storie della cena e molti hanno visto questo gesto come un voler “nascondere” la sua presenza. “Vado mi insultano, non vado mi insultano perché non sono una buona amica, posto le foto e mi dicono, ndr non postare per rispetto. Non le posto e mi dicono, ndr ti volevi nascondere. Vivere nella vita reale c4zz0 che il paese dei balocchi non esiste“. Ha scritto su Instagram.