Matos Meligeni vs Gille Vliegen oggi in tv | orario canale e diretta streaming Coppa Davis 2024

(Di sabato 14 settembre 2024)se la vedranno contronel doppio di Brasile-Belgio, match valevole per la fase a gironi dellasul veloce indoor dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Conclusi gli incontri di singolare, questo tie assegna l’ultimo punto con il consueto match di doppio. E se la coppie belga è la stessa delle prime due uscite, con gli esperti e collaudati, nel Brasile c’è invece un cambio: al posto di Marcelo Melo ci sarà infatti Felipe, che affianca così Rafael. SEGUI IL LIVE PROGRAMMA E COPERTURA TV RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO I giocatori scenderanno in campo(sabato 14 settembre), con inizio fissato come 3°match a partire dalle ore 15.00.