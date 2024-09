Mandello del Lario la galleria Luzzeno resta chiusa di notte in direzione Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024)del(Lecco), 14 settembre 2024 – Dopo il crollo in, la Statale 36 è di nuovo aperta, ma a una sola corsia e solo di giorno. Di(dalle 22 alle 5 del mattino) invece. In seguito al crollo che ieri mattina si è verificato nella canna sud verso Lecco edelladella Statale 36 all'altezza di, sono in corso i lavori di ripristino del tunnel e di messa in sicurezza. Si sono staccate alcune canaline in lamiera grecata per la raccolta delle infiltrazioni. Staccandosi, hanno divelto anche alcuni blocchi in cemento, calcinacci e intonaco, che sono finiti in carreggiata. I tecnici di Anas, dopo aver individuato il problema e aver accertato che non sussistono pericoli, stanno rimettendo tutto a posto.