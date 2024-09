LIVE F1 GP Azerbaijan 2024 in DIRETTA | fra poco le qualifiche Leclerc e la Ferrari ambiscono alla pole

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.48 Piloti in attività già saliti sul podio di Baku. 5 (2-1-2) – PEREZ Sergio 2 (1-1-0) – HAMILTON Lewis 2 (1-1-0) – VERSTAPPEN Max 2 (1-1-0) – BOTTAS Valtteri 1 (1-0-0) – RICCIARDO Daniel 1 (0-0-1) – STROLL Lance 1 (0-0-1) – GASLY Pierre 1 (0-0-1) – RUSSELL George 1 (0-0-1) –Charles 13.46 Intantosarebbe investigato per non aver rispettato una bandiera gidurante le FP3: ancora non sappiamo cosa può succedere, al massimo si tratterà di una penalizzazione di tre posizioni sulla griglia di partenza. 13.44 Team con più vittorie: RED BULL (4) Il Drink Team si è imposto con Daniel Ricciardo (2017), Sergio Perez (2021, 2023) e Max Verstappen (2022). 13.40 Team con piùposition:(4) La Scuderia di Maranello è stata la più veloce in qualifica con Sebastian Vettel (2018) e Charles(2021, 2022, 2023). 13.