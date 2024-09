LIVE Ciclismo femminile Europei 2024 in DIRETTA | Italia con le due punte Elisa Balsamo e Chiara Consonni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella prova in lineaélite valevole per i Campionatidisu strada in corso nella provincia del Limburgo (Paesi Bassi). Sale l’attesa per le gare più ambite nel programma di gara di questo fine settimana, le prove in linea élite che chiuderanno il sipario sulla manifestazione continentale. Quest’oggi vedremo in azione le ragazze, con l’che vuole regalarsi altre soddisfazioni. Saranno 162 i chilometri che la carovana dovrà percorrere dal punto di partenza, Heusden–Zolder, al luogo conclusivo della prova odierna, Hasselt. Tracciato che presenterà i suoi ostacoli maggiori nella parte centrale del percorso.