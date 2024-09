La casa medievale più piccola al mondo | un gioiello di 8 metri quadrati

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 14 settembre 2024) Unanel cuore dell’Abruzzo, di appena 8: disabitata da 140 anni, è stata riaperta da giugno 2024. Si trova precisamente a Goriano Valli, in provincia dell’Aquila. Gli ultimi ad averla abitata? Una coppia, fino alla scomparsa: Rachele Mariani e Pierfelice Capestrani. La sua porta, però, è stata riaperta per narrare come si viveva un tempo: si candida per essere lapiùal, ma con un’umanità infinita. Lapiùalin Abruzzo Fonte: AnsaVista panoramica dellapiùalUn villaggio abruzzese ospita quella che ormai è undi architettura, tantoquanto “grande” per il suo valore: in una frazione del borgo di Tione degli Abruzzi, a Goriano Valli, si possono fermare le lancette dell’orologio e fare un tuffo indietro nel tempo.