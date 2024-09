Giù dal ponte della Panoramica | ennesimo dramma in Irpinia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoEnnesima tragedia del male di vivere in. Un 54enne si è lanciato el famigeratoad Ariano Irpino ad un’altezza di circa 15 metri. Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi, l’uomo è morto. Giunto in fin di vita al pronto soccorso dell’ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino, il cui corpo era stato recuperato in maniera rocambolesca dai Vigili del fuoco di Grottaminarda tra la vegetazione, sotto il. Troppo gravi le lesioni interne riportate in seguito al tragico volo. Per gli inquirenti non vi sarebbero dubbi. Si è trattato di suicidio. Il suo veicolo era stato lasciato parcheggiato all’ingresso di un’area recintata, vicino a una zona abitata e a qualche appezzamento di terreno coltivato. L'articolo Giù dalinproviene da Anteprima24.it.