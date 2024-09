Ciclismo | non ci sono rivali per Lorena Wiebes agli Europei Seconda Elisa Balsamo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) Volata doveva essere e volata è stata: la prova in linea femminiledisu strada in terra belga ha visto uno sprint di gruppo ed il dominio della grandissima favorita, l’olandese. La classe 1999 bissa il trionfo di due anni fa a Monaco di Baviera, distruggendo la concorrenza e chiudendo a braccia alzate sul traguardo di Hasselt. L’Italia può comunque essere contenta dell’argento agguantato da. Schema tattico ben chiaro, sin dalla partenza: due Nazionali a controllare la corsa, tutte le altre ad attaccare. Paesi Bassi ed Italia però sirivelate non un gradino, forse anche tre più forti delle compagini: Belgio, Spagna, Germania e Svizzera hanno attaccato a ripetizione, ma un’azzurra o una orange è sempre andata dietro e di fughe se neviste ben poche, se non molto brevi.