Bibbiena i lavori per la messa in sicurezza dell’isis Fermi

(Di sabato 14 settembre 2024) Arezzo, 14 settembre 2024 – La scuola è pronta per l’inizio deidi ristrutturazione einsismica. I traslochi su Poppi sono stati completati e la ex scuola di segretaria di azienda e una parte dell’immobile di ex Ragioneria sono pronti per ospitare ragazze e ragazzi delprovenienti da. Saranno 12 classi per un totale di 202 studenti su 550 totali che lunedì 16 settembre inizieranno l’anno scolastico nella nuova sistemazione, mentre i restanti 350 studenti rimarranno anella parte di scuola non oggetto di. Il dirigente Maurizio Librizzi che insieme a docenti e personale scolastico ha lavorato alacremente durante l’Estate, avverte che anche per quanto riguarda i trasporti le indicazioni fornite dalla scuola sono state felicemente recepite e le corse sono state adeguatamente potenziate.