Alla scoperta dei luoghi di Dragon Age | The Veilguard

(Di sabato 14 settembre 2024) EA ha recentemente introdotto un nuovo aggiornamento sul proprio blog perAge: The. Nell’avvicinamento che ci sta portandodata di rilascio del nuovo capitolo della saga, abbiamo visto il combattimento e la progressione mentre ora tocca all’esplorazione di Thedas e dei suoi. Nonostante una storia avvincente, non dobbiamo mai perdere l’occasione di scoprire nuove terre e locazioni, a partire dal Faro, un luogo centrale per le avventure di Rook perché qui è dove potrà rilassarsi e conoscere i propri compagni. Un altro punto importante è il Crocevia che permetteràdi attraversare il Thedas nel giro di pochi secondi. Avanzando nella storia, si viaggerà in aree ben distinte e diverse, dalle rigogliose Foreste Arlathan al caos cittadino di Minrathous.