Alberghiero cucine all’avanguardia Ma mancano i soldi per la farina

(Di sabato 14 settembre 2024) Prato, 14 settembre 2024 – L’istitutocosì come altre scuole professionali, costretto a fare i conti con il paradosso delle risorse. In particolar modo per la scuola di via Reggiana i problemi riguardano l’acquisto dei cibi per i laboratori di cucina, fondamentali per la didattica., uova, olio, carne tutto quello che serve perché gli studenti possano imparare a preparare pietanze viene acquistato con idel contributo volontario chiesto alle famiglie ad inizio anno. Complice la crisi, quest’anno solo un terzo dei genitori ha pagato. Un problema che potrebbe mettere a rischio lo svolgimento degli stessi laboratori di cucina. Vale lo stesso per l’indirizzo di agraria sempre del Datini che si avvale del contributo per acquistare sementi, terriccio e attrezzature varie.