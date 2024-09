Vinicius in Arabia arriva la conferma | l’annuncio fa discutere

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 13 Settembre 2024 17:18 di redazione Dopo le voci di questa estate di un’offerta monstre perJr proveniente dall’eccoufficiale chetutto. La voglia di diventare sempre più grandi dell’Saudita non sembra essere cambiata, con il nome diJr che nel corso dell’estate è stato spesso accostato al campionato arabo. Un club saudita (l’Al-Ahli) era infatti pronto a presentare ala stella del Real Madrid un’offerta monstre per cercare di convincerlo a trasferirsi in: 350 milioni di euroa stagione per oltre un miliardo in totale d’ingaggio. Offerta che avrà fatto sicuramente tentennare il fuoriclasse brasiliano, aperto a valutare eventuali proposte, fermo però sulla decisione di proseguire la sua carriera nei Blancos con l’obiettivo di continuare a vincere sempre più trofei.