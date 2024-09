Torino Vanoli | Ho scelto questo club per la storia e l’orgoglio di guidare una grande squadra

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) “Hoperché il Toro è, ho detto sì per l’emozione edi poter vestire equesta”. Così Paoloin un’intervista rilasciata ai canali della Lega Serie A ha raccontato la scelta di accettare di allenare il. “Per fare grandi cose bisogna conoscere ladel. Il mio primo pensiero è stato visitare Superga per capire cosa fosse il Toro e mi è venuta la pelle d’oca: sono rimasto a bocca aperta”. Eè partito fortissimo anche sul campo, dando subito un’identità chiara alla sua, che dopo tre giornate è in testa con sette punti: “Il mio primo obiettivo è dare una mia identità, una filosofia di gioco, e quando inizio un nuovo lavoro io sogno sempre e lo faccio in: dentro di me voglio che ogni giocatore sogni, poi il sogno piano piano bisogna saperlo realizzare”.